ادلة علمية جديدة تظهر ارتباط تناول اللحوم الحمراء بالمشاكل الصحية

2019/06/14 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أظهرت أدلة علمية جديدة ارتباط تناول اللحوم الحمراء بالمشاكل الصحية، لتؤكد دراسات عدة سابقة تنصح بتجنب هذا النوع من اللحوم قدر الإمكان.وخلصت دراسة إلى أن عادات تناول اللحوم يمكن أن يؤدي إلى خطر الموت المبكر، بحسب مجلة “بي إم جي” البريطانية الطبية الأسبوعية.وأفادت الدراسة بأن زيادة استهلاك هذه اللحوم بمعدل نصف حصة

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