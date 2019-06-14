2019/06/14 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة نفط الوسط، اليوم الجمعة، عن ضبط صهريجين محملان بمنتوج نفطي، حيث تم تغيير مسار تغيير مسار التحميل في منطقة الكفل.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “قسم المراقبة وبالتعاون مع استخبارات فوج شرطة نفط بابل والاستعانة بمفرزة من مركز شرطة نفط بابل التابع الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط صهريجي نفط مخالفين مع السائقين في بابل وكالة خطوة برس.

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