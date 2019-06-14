نزاع مسلح بين عائلتين على ارض يتسبب بمقتل فتاة في مدينة السليمانية شمالي العراق

2019/06/14 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب تبادل اطلاق النار بين عائلتين في نزاع على الاراضي، يوم الخميس، بمقتل فتاة بناحية هلشو التابعة لقضاء بشدر بمحافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وقال المدير الاداري لمستشفى الشهداء بقلعة دزة عثمان محمد إن المستشفى استقبلت مساء اليوم الخميس جثة فتاة في الخامسة والعشرين من العمر قادمة من ناحية هلشو، بدت عليها اثار اطلاقات نارية.

واضاف ان الطب العدلي اجرى التشريح على الجثة وتم تسليمها الى ذويها، لافتا الى ان شرطة رابرين تقوم حاليا باجراء التحقيقات حول الحادث.

ووفقا للمعلومات فان الفتاة قتلت عندما كانت عائلتها تتبادل اطلاق النار مع عائلة اخرى قريبة منها بسبب مشكلة حول ملكية ارض زراعية.

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