2019/06/14 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لجنة الشهداء والسجناء: شمول ٤ فئات جديدة من المواطنين بالامتيازات

بغداد -

كلمة

كشف رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عبد

الاله النائلي، يوم الجمعة، عن شمول اربع فئات جديدة من المواطنين

بالامتيازات الممنوحة للشهداء والمفصولين السياسيين.

وقال النائلي في بيان تلقى "موقع كلمة الإخباري"

نسخة منه، إن "المشمولين بالتقديم على الفصل السياسي هم، ذوي

الشهداء من ضحايا جرائم البعث لحد الدرجة الرابعة، والسجناء

والمعتقلين والمحتجزين وذويهم لحد الدرجة الرابعة، والمهجرين في زمن

النظام البعثي البائد وذويهم، والمشمولين بقانون ٥ لسنه ٢٠٠٩ أنفسهم

وليس ذويهم".

ودعا المشمولين الجدد "بالإسراع في التقديم على الفصل السياسي،

الموظفين عن طريق دوائرهم الحالية وغير الموظفين عن طريق دائرة

الخزينة كلاً حسب محافظته".

واكد على "ضرورة ربط أي وثيقه تثبت الضرر كإبن أو بنت شهيد وعنده اخ

أو ابن عم أو خال أو ابن عمه سجين او معتقل، اذ لا يكتفي بربط تأييد

الشهداء وإنما ضرورة ربط تأييد السجناء من اجل اكتمال الأدلة للشمول

وخصوصا لغير الموظفين".

ولفت النائلي الى "ضرورة التنسيق مع مؤسستي الشهداء والسجناء من اجل

ذكر سنة الاستشهاد أو الاعتقال اذا كان اكثر من فترة للسجن أو

الاعتقال في التأييد"، مشيرا الى أن "فترة التقديم محصوره بين

١٢-٦-٢٠١٩ ولغاية ١٢-٨-٢٠١٩".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الشهداء والسجناء: شمول ٤ فئات جديدة من المواطنين بالامتيازات) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الشهداء والسجناء: شمول ٤ فئات جديدة من المواطنين بالامتيازات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).