القبض على متهم بالإبتزار الالكتروني في السماوة

2019/06/14 | 09:59

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بغداد اليوم- المثنى

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في المثنى، شعبة اجرام الصوب الصغير، الجمعة (14 حزيران 2019)، القبض على متهم بالابتزار الالكتروني في مدينة السماوة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "شكوى وردت من احد المواطنين بشأن وجود شخص يقوم بالابتزاز الالكتروني عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك) من صفحات وهمية ومن خلال التهديد بنشر صور شخصية وعائلية خاصة مقابل دفع مبالغ مالية".

وأضافت: "تم التوصل إليه بالتعاون مع الأجهزة المختصة بعد جمع المعلومات الكافية والدقيقة عنه وتحديد مكانة ثم إلقي القبض عليه ( ح - ا - ا)"، لافتة الى انه "قد ضبط بحوزتة جهاز لاب توب وصفحات وهمية يقوم بالابتزار بها تم تدوين أقواله ابتدائيا وتصديقها قضائيا".

وأوضحت: "حيث اعترف بجريمته بأن يقوم بالابتزار الالكتروني إلى المواطنين وتوقيفه على المادة (363) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وإحالته إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل".

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بسقوط قذيفة هاون في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قذيفة هاون سقطت داخل حديقة منزل بالقرب من جامع الزوية في منطقة الكرادة وسط بغداد".

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (13 حزيران 2019)، انفجار عبوتين ناسفتين، بمنطقتين مختلفتين في العاصمة بغداد.

وكشفت الخلية في بيان مقتضب، عن "عمل إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة في ساحة الوثبة، وانفجار عبوة أخرى أيضاً ف

بغداد اليوم- كربلاء

أوضحت قيادة شرطة كربلاء، الخميس (13 حزيران 2019)، ملابسات جريمة اغتصاب ارتكبها شخص، بحق ابن شقيقه، ومن ثم قتله، بأحد بساتين المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان لها: "نشرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده ان (شخص ي

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