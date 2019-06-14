2019/06/14 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، خلال المؤتمر الصحافي للجنة السياسية بالمجلس، الخميس، أن رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان جاء من المؤسسة العسكرية

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