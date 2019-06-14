نائب: لجنة التقصي ستكشف مفتعلي الحرائق والمساحات المتضررة لغرض التعويض

2019/06/14 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بينت النائب سهام شنون، الجمعة، ان مجلس النواب شكل لجنة مختصة لتقصي الحقائق بشأن الحرائق التي اندلعت في الحقول الزراعية بعدد من المحافظات، موضحة ان اللجنة ستكشف مفتعلي الحرائق والمساحات المتضررة وآلية تعويض اصحاب الاراضي.وقالت شنون في تصريح لـ /المعلومة/، ان “موضوع حرائق البساتين طرح داخل البرلمان وخاصة من قبل نواب نينوى […]

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