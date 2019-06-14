النجيفي يؤكد بلقائه وجهاء وشيوخ الطارمية ضرورة منع اية فرصة لافتعال ازمة طائفية

2019/06/14 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس تحالف القرار العراقي اسامة النجيفي مساء امس مجموعة من السياسيين ووجهاء قضاء الطارمية.وجرت خلال الاجتماع / حسب بيان لمكتب النجيفي / مناقشة صريحة لاوضاع القضاء ، خاصة ما يتعلق بالحوادث الأمنية والتحقيقات الجارية بشأنها ،التي اتضح أنها حوادث عرضية ، ولا تستحق التصعيد وافتعال المشاكل ، وقد قامت القوات الأمنية بدورها الكامل […]

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