السوداني : فوز اللامي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين مكسب جديد يضاف للعراق

2019/06/14 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير العمل السابق النائب المهندس محمد شياع السوداني، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين.وعد السوداني في التهنئة، فوز نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللآمي فوزا وطنيا ومكسبا جديدا يضاف للعراق.واكد :” ان فوز اللامي سيعزز من دعم المسيرة الإعلامية في العراق على المستوى العربي والدولي “، […]

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