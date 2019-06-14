بالوثيقة.. إنهاء تكليف مسؤول كبير في التعليم وإستبداله من مكتب رئيس الوزراء

2019/06/14 | 10:04

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بغداد :سومر نيوز

أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تكليف {محمد عبد عطية السراج} من مهام منصب وكيل الوزارة للشؤون...

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