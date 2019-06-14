الحرارة تعود للإرتفاع في الأيام الثلاثة المقبلة.. وهذا معدلها

2019/06/14 | 10:04

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بغداد :سومر نيوز

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، عودة إرتفاع درجات الحرارة في الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكر ...

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