إستثناء محافظة من قطع الكهرباء ليومين كاملين في كل أسبوع

2019/06/14 | 10:04

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت الحكومة المحلية لمحافظة كربلاء، إستثناء مركز المحافظة من القطع المبرمح للطاقة الكهربائية ليومين ...

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