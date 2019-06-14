2019/06/14 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال رئيس شركة كوكوكا سانجيو المشغلة لناقلة النفط اليابانية كوكوكا كاريدجس يوم الجمعة إن طاقم الناقلة شاهد سفينة للجيش الإيراني مساء الخميس واستبعد تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد.وقال إن الناقلة تضررت من أشياء طائرة وإنها تتحرك بسلام باتجاه خورفكان.كانت الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية: الطاقم شاهد سفينة للجيش الإيراني مساء الخميس وكالة خطوة برس.

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