2019/06/14 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل النعيم نيوز ، الجمعة، على وثائق تتضمن جمع تواقيع 60 نائباً للمطالبة بزيادة رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، بنسبة ١٠٠%، ويكون إستلامهم كل شهر براتب مقدارهُ ٣٥٠ الف دينار، وشمولهم بالسلف والقروض بدون فوائد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



جمع تواقيع برلمانية لزيادة رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية النعيم نيوز.

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