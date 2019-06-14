سفاح مسجدي نيوزيلندا يفاجئ المحكمة العليا: «أنا غير مذنب»

2019/06/14 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم المتهم الأسترالي برينتون تارانت (منفذ جريمة المسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، في مارس الماضي، التي أسفرت عن مصرع 51 شخصًا وجرح العشرات) أنه...

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