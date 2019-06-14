جمعية إغاثية تعلن مصير مفقود رماح «متعب الدريس»

2019/06/14 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، اليوم الجمعة، العثور على المفقود متعب بن عبدالله الدريس ميتًا، بعد اختفائه منذ شهر مارس الماضي.

وقالت الجمعية، في ب...

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