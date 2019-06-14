«آل الشيخ» يفوض مسؤولين في وزارة التعليم بجزء من صلاحياته

2019/06/14 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوض وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عددًا من مسؤولي الوزارة (نائبي الوزير ومساعده والمسؤولين المرتبطين به) بجزء من صلاحياته، بناء على ما تق...

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