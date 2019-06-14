“أنصار الله” تعلن استهداف مطار أبها جنوبي السعودية بطائرات مسيرة

2019/06/14 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيين، اليوم الجمعة، شن هجمات جوية بطائرات مسيرة مفخخة على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله” إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2كا على مطار أبها.ونقلت “المسيرة” عن مصدر في سلاح الجو المسير، […]

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