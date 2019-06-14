2019/06/14 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..رأى المحلل السياسي حازم الباوي، الجمعة، ان يداً ثالثة اشعلت الفتيل لتفجير ناقلات النفط في الخليج بهدف ايقاد نار الحرب في المنطقة، خاصة مع توجه الكثير من الدول لاخماد نيران التوترات بين ايران واميركا.وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة /، ان “تكرار تفجير ناقلات النفط في المياه الدافئة في غضون ٣ اسابيع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الباوي: يد ثالثة تقف خلف تفجيرات ناقلات النفط لاشعال الحرب في المنطقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الباوي: يد ثالثة تقف خلف تفجيرات ناقلات النفط لاشعال الحرب في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).