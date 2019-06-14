2019/06/14 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مصادر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حقيقة ما تم تداوله عن صدور توجيهات بصرف إعانات.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف حقيقة صرف إعانات لـ ” زارعي القوقعة “ صحيفة صدى الالكترونية.

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