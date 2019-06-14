2019/06/14 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد السبر، أنه لا يجوز للمرأة الحامل إسقاط الجنين،.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



” أستاذ فقه ” : يجوز إجهاض الجنين في حالة واحدة صحيفة صدى الالكترونية.

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