طقس اليوم حار ورطب

2019/06/14 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الجمعة، سيكون شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة، خلال الفترة الصباحية.أما ليلاً، فسيكون الطقس حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة …

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