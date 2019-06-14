أمين الجامعة العربية يتهم أطرافا إقليمية بإشعال النار في المنطقة

2019/06/14 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعض الأطراف الإقليمية بأنها تريد إشعال النار في المنطقة.

ودعا أحمد أبو الغيط في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، مجلس الأمن، الى “التحرك للرد على الهجمات في بحر عمان”.





وكان أبو الغيط قد أدان استهداف الحوثيين لمطار “أبها” الدولي في السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

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