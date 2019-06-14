2019/06/14 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر الطيران الحربي السوري الروسي المشترك مساء الخميس مركز قيادة تابع لتنظيم “جبهة النصرة” في إدلب يضم اجتماعا لقياديين من التنظيم ومن الفصائل المتحالفة معه، إضافة إلى تدمير عدة أهداف أخرى في مناطق متفرقة من ريف المحافظة الجنوبي.وكشف مصدر عسكري سوري رفيع المستوى لوكالة “سبوتنيك” أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ سلسلة من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يدمر مقر اجتماع لقيادات “النصرة” وحلفائها في إدلب النعيم نيوز.

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