المطربة السودانية نانسي عجاج للفنانين الشباب: انتقوا الكلمات ولا تتعجلوا النجومية

2019/06/14 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤمن المطربة السودانية نانسي عجاج، التي يلقبها جمهورها بـ «الأميرة»، بأهمية التخصص الفني، وهي عاشقة للموسيقى

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