بالوثيقة.. التعليم تنهي تكليف وكيلها الاداري من منصبه

2019/06/14 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمرا وزاريا بإنهاء تكليف وكيلها الاداري محمد السراج من منصبه.

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