2019/06/14 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية التركية: سنرد إذا فرضت واشنطن عقوبات علينا بسبب صفقة “إس 400” مع روسيا

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