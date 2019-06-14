بحارة السفينة التي تعرضت لهجوم: رأينا شيئاً طائراً

2019/06/14 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة فرانس برس أن مالك ناقلة النفط اليابانية التي تعرضت لهجوم في بحر عمان كشف أن بحارتها رأوا شيئا طائراً.وكانت شركة الشحن اليابانية المشغلة لناقلة النفط، التي أصيبت بأضرار إثر هجوم، قد أعلنت في خليج عُمان، أن جميع أفراد طاقمها أصبحوا الآن في أمان على متن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية.وقالت شركة …

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