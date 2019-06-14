قائد عمليات الحشد لقاطع الانبار ينتقد بعض الوية الحشد العشائري ويعتبرهم سبب بضياع حقوق الشهداء والجرحى

2019/06/14 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد عمليات الحشد لقاطع الانبار في تصريح من اولويات عملنا حفظ حقوق الشهداء والجرحى وتنظيم العمل الاداري في بعض قواطع المسؤولية في الانبار والتي تعاني من الضعف الاداري وهذا مايسبب ضياع حقوق الشهداء والجرحى".واضاف قائد العمليات قاسم مصلح لوكالة نون الخبرية " ان العمل الميداني يكشف الضعف التي تعاني منه بعض قواطع الافواج والتي نعمل الان على تهيئة الكوادر التي من شأنها ترتيب القضايا الادارية والمالية وعدم ضياع حق المجاهدين والشهداء والجرحى".

واكد مصلح خلال جوله ميدانية على قواطع المسؤولية على توحيد الهدف والعمل كفريق واحد في سبيل حفظ مكتسبات النصر وضمان سلامة اهلنا في الانبار".

ويذكر ان الحشد الشعبي في محافظة الانبار يؤمن مساحات تقدر بالاف الكيلو مترات ويمسك الحدود العراقية السورية وهذا ماضمن امن مستقر في المحافظة".

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