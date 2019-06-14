بالصور:معسكر الامام الحسين (ع) يُخرج الدورة الاولى وفق معايير عسكرية باعلى مستوى

2019/06/14 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى معسكر الامام الحسين عليه السلام بتخرج الدورة الاولى التي حملت اسم دورة الامام الحسين(ع) واستمرت لمدة (45) يوما لمجاهدي لواء (18) في الحشد الشعبي".وقال نائب قائد عمليات قاطع الانبار للحشد احمد نصر الله لوكالة نون " ان الدورة اجريت وفق معايير عسكرية بمعية معلمين من الكلية العسكرية واختصت الدورة بالتدريب العسكري الاساس والتعليم المنضم بانواعة كافة والمسير الاستعراضي والاسلحة الخفيفة والمتوسطة والساندة وميدان التدريب العنيف والتحملية كذلك الدروس العقائدية".

واضاف نصر الله ان الدورة شهدت محاضرات مكثفة بدروس الرمي الذي شمل النظري والعملي، حيث استهدفت الدورة (152) مجاهد وجرى استعراض التخرج بحضور نخبة من قادة الجيش العراقي والحشد الشعبي اضافة لمسؤولي الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة".

واشار الى ان هذه الدورة ضمن تقع خارطة قيادة عمليات الانبار للحشد لتطوير الوية القاطع وايضا ضمن منهاج قيادة الحشد الشعبي بجعل هذا العام عامً للتدريب والانضباط وستلي هذه الدورة دورات اخرى في معسكر الامام الحسين عليه السلام."

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