2019/06/14 | 10:29

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طقس العراق: ارتفاع درجات الحرارة لليومين المقبلين

بغداد -

كلمة

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، عودة ارتفاع

درجات الحرارة في الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة تلقى "موقع كلمة الإخباري" نسخة

منه، ان "طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً في كافة المناطق مع غيوم في

الشمال، فيما ستسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 45 مْ، وفي

البصرة 48 مْ".

وأضاف ان طقس يومي الأحد والاثنين المقبلين سيكون "صحواً في كافة

المناطق مع غيوم في الشمال دون تغير في درجات الحرارة عن اليوم

السابق".

أما طقس الثلاثاء فيكون "صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع

انخفاض قليل للحرارة عن اليوم السابق، وفي الجنوب يكون صحواً مع بعض

قطع من الغيوم ولا تغير في الحرارة".

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