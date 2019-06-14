2019/06/14 | 10:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد وزير الخارجية التركي، تشاوييش أوغلو، الجمعة، 14 حزيران، 2019، أن بلاده لن تتراجع عن صفقة "...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أنقرة: لن نتراجع عن صفقة "أس- 400" وسنرد على أي عقوبات تفرضها واشنطن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
أكد وزير الخارجية التركي، تشاوييش أوغلو، الجمعة، 14 حزيران، 2019، أن بلاده لن تتراجع عن صفقة "...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أنقرة: لن نتراجع عن صفقة "أس- 400" وسنرد على أي عقوبات تفرضها واشنطن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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