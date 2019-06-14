أنقرة: لن نتراجع عن صفقة

2019/06/14 | 10:29

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بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير الخارجية التركي، تشاوييش أوغلو، الجمعة، 14 حزيران، 2019، أن بلاده لن تتراجع عن صفقة "...





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