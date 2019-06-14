بالوثائق.. التعليم تنهي بالجملة تكليف رؤساء جامعات ومسؤولين

2019/06/14 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات بانهاء تكليف لرؤساء جامعات ومسؤولين.ووجه وزير التعليم العالي، قصي السهيل، بإنهاء تكليف رئيس جامعة البصرة (ساجد سعد عصفور) وتكليف (شاهين حمادي الطاهر) بمنصب رئيس جامعة البصرة (وكالة) بدلاً منه.كما تقرر إنهاء تكليف (علي محمود الشمري) من مهام منصب رئيس جامعة جابر بن […]

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