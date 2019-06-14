الإمارات تشارك في اجتماع

2019/06/14 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دولة الإمارات خلال اجتماع عقده تحالف الأمم المتحدة للحضارات في نيويورك، التزامها بمكافحة خطاب الكراهية في جميع وسائط الإعلام وتأمين سلامة المواقع الدينية.

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