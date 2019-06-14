روسي يحول سيارة بنتلي إلى

2019/06/14 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصمم الروسي قنسطنطين زاروتسكي، استبدل عجلات سيارته بجنازير، ليحولها إلى ما يشبه دبابة يمكنها السير على الطرق.

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