خبراء يكشفون أسباب تكدس الدهون في منطقة البطن

2019/06/14 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ذكر الخبراء ستة أسباب يمكن أن تؤدي إلى ترسب الدهون في منطقة البطن.أولا وقبل كل شيء، تؤثر شيخوخة الجسم على تراكم الدهون الحشوية الضارة في تجويف البطن، بحسب موقع “ميديك فوروم”.فينخفض معدل الاستقلاب وحرق الدهون في الجسم، يحدث اكتساب الوزن النشط لدى النساء غالبا بعد انقطاع الطمث، فتتركز الدهون بشكل أساسي في […]

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