بعد كشفه فشلا بعملية جراحية.. مستشفى في كربلاء يقاضي صحفيا

2019/06/14 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المرصد العراقي للحريات الصحفية ان ” مستشفى الكفيل في كربلاء قدم شكوى قضائية ضد صحفي من المحافظة كشف فشلا بعملية جراحية فيه “.وقال الصحفي المراسل في قناة آي نيوز الفضائية حيدر محمد هادي للمرصد ان” محكمة إستئناف كربلاء ابلغتني بالحضور العاجل امامها للنظر في الشكوى المقامة ضدي من إدارة مستشفى الكفيل على خلفية […]

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