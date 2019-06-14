رئيس لجنة الشباب النيابية : فوز اللامي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين تعزيز لدور العراق الحضاري

2019/06/14 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين .واكد عليوي :” ان هذا الفوز جاء تعزيزا لدورالعراق الحضاري و فرصة لحضور اكثر ايجابية لبلدنا العزيز يعيد ثقة العالم به وبصحافته التي تمثل السلطة الرابعة بحق في العراق”.واعتبر عليوي هذا الفوز للعراق […]

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