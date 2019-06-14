2019/06/14 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تفاقم أزمتَي انقطاع الكهرباء وشحّ المياه اللتَين تزامنتا مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة والرطوبة، تشير تقارير صدرت أخيراً إلى ارتفاع كبير في نسب الإصابة بأمراض سرطانية في محافظة البصرة، فيما لا يزال أهالي المحافظة ينتظرون تنفيذ وعود الحكومة المركزية ببناء مستشفى متخصص للسرطان في البصرة وتوفير العلاجات اللازمة والرعاية للمصابين به.وتُعَدّ البصرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة تسجل النسبة الأعلى في الأمراض السرطانية وتوجيه اتهامات لشركات النفط النعيم نيوز.

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