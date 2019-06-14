عالية نصيف تحذر من تمرير مشروع قانون اللاجئين بصيغته الحالية (الملغمة) التي تتيح تجنيس الاجانب

2019/06/14 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائبة عالية نصيف من تمرير مشروع قانون اللاجئين المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصيغته الحالية، مبينة ان هناك فقرات (ملغمة) فيه تسمح بتجنيس اللاجئين الأجانب ومساواتهم بالعراقيين .وقالت نصيف في بيان :” ان المادة 14 من مشروع القانون تنص على أن للوزير احتساب مدة اللجوء التي يقضيها اللاجئ في جمهورية العراق ، […]

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