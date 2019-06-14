الجميلي تطالب بالعفو العام عن

2019/06/14 | 10:36

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بغداد :سومر نيوز

طالبت النائبة عن تحالف القرار العراقي، وحدة الجميلي، مجلس النواب بتعديل قانون العفو العام، مناشدة المر...

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