بعد قصف الكرادة وسط بغداد قصف قاعدة البكر شمالها بالصواريخ قبل قليل

2019/06/14 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت قاعدة البكر الجوية شمال بغداد بـ “4” صواريخ فجر اليوم وتعرضت منطقة الكرادة الشرقية وسط بغداد قرب جامع الزوية الى قصف بالصواريخ الان وشن داعش الارهابي اليوم الخميس تفحيران في بغداد لوحدها الاول في ساحة الوثبة في شارع الجمهورية وفي الشعلة واعلن في انفوغراف نشره ضمن صحيفة النبأ اليوم الخميس ان العراق كان بالمرتبة...

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