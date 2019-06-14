ريال مدريد يراقب واعد اليابان في كوبا أمريكا

2019/06/14 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تاكيفوسا كوبو

تجنب نادي طوكيو لكرة القدم التعليق على احتمالية الانتقال الوشيك للاعب الوسط تاكيفوسا كوبو إلى ريال مدريد.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن كوبو ضمن قائمة المنتخب الياباني المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، التي تنطلق اليوم الجمعة في البرازيل، قد ينتقل إلى ريال مدريد بعقد قيمته مليون يورو في الموسم.

وتشير الصحيفة الإسبانية، إلى أن الصفقة لم تكتمل بعد لكنها تشهد اللمسات الأخيرة، وأنها ستضخ مليوني يورو في خزائن نادي طوكيو.

وعن هذه الصفقة قال متحدث باسم النادي في تصريحات صحفية “لا يمكنني التعليق على أي شيء الآن”.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة وريال مدريد كانا يسعيان لضم كوبو الذي سيذهب في النهاية للنادي الملكي.

وفي حال إتمام الصفقة فإن كوبو البالغ من العمر 18 عامًا سينضم أولًا لناشئي ريال مدريد بعقد مدته 5 مواسم.

ويعد كوبو من اللاعبين الواعدين في اليابان وفي آخر مبارياته بدوري الدرجة الأولى سجل 4 أهداف ويتصدر فريقه حاليًا البطولة.

المصدر : كووورة

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