2019/06/14 | 11:12

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الحرارة تعود للارتفاع في الأيام الثلاثة المقبلة

بغداد/...



توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، عودة إرتفاع درجات الحرارة في الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة تلقته "عين العراق نيوز"، ان "طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً في كافة المناطق مع غيوم في الشمال، فيما ستسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 45 مْ، وفي البصرة 48 مْ".

وأضاف ان طقس يومي الأحد والأثنين المقبلين سيكون "صحواً في كافة المناطق مع غيوم في الشمال دون تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".

أما طقس الثلاثاء فيكون "صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع إنخفاض قليل للحرارة عن اليوم السابق، وفي الجنوب يكون صحواً مع بعض قطع من الغيوم ولا تغير في الحرارة".انتهى2

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