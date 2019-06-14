إلهان عمر: للسعودية والإمارات يد في قمع الشعوب الساعية للحرية

2019/06/14 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النائبة الأميركية إلهان عمر للجزيرة إن للسعودية والإمارات تاريخا طويلا في دحر الحركات الديمقراطية، ونددت بصفقات بيع السلاح للبلدين مع أن "لهما يدا في قمع الشعوب الساعية للحرية".

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