السودان.. العسكر يرفضون تحقيقا دوليا ونقل المفاوضات للخارج

2019/06/14 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان رفضه تحقيقا دوليا في فض الاعتصام، كما رفض اقتراحا بنقل المفاوضات مع قوى الحرية لأديس أبابا، بينما يحاول وسطاء أميركيون وأفارقة إحياء الحوار بين الطرفين.

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