وكالة الطاقة الدولية: هجمات السفن تهدد أمن الطاقة العالمية

2019/06/14 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (رويترز) – قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان في خليج عمان تهدد أمن الطاقة العالمية.وأثارت الهجمات على الناقلتين أمس الخميس مخاوف بشأن تقلص تدفقات الخام في أحد أهم مسارات الشحن العالمية مما دفع أسعار النفط للصعود 4.5 بالمئة.وقال بيرول للصحفيين «هذا مبعث قلق …

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