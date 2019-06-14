إيران: الانتقال من استراتيجية الإنتظار إلى التّصعيد المُتَدّرج

2019/06/14 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سليم محمد الزعنون.خلال أقل من شهر استهدف 4 هجمات على مصالح نفطية في الخليج العربي، في منتصف شهر مايو تم

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