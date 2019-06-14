يبقى العراق المحرك الاول..بسبب مقتل ابنه بقاعدة البكر شمال بغداد !بايدن يقود حملة انتخابية لمحاربة السرطان ترجمة خولة الموسوي

2019/06/14 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساءلت الدكتورة نيكول سافيير: لماذا تعهد بايدن “بالشفاء من السرطان” في حالة انتخابه ؟ هذا العام سيكون هناك ما يقدر بنحو 1762.450 حالة سرطان جديدة تم تشخيصها و 60680 حالة وفاة بالسرطان في الولايات المتحدة.هذا العدد يصل إلى عدد القتلى الأمريكيين أكثر من كل من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية مجتمعة.وتم تشخيص كل...

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