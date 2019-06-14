سعر صرف الدولار يواصل الاستقرار مقابل الدينار العراقي

2019/06/14 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1200 دينار للدولار الواحد، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 ديناراً للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 ديناراً للمائة دولار.

أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط:ليورو السعر العالمي: 100 يورو = 112.80 دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 126.74 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 586.63 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1354.47 دولار.سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 61.54 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكــي = 52.24 دولار.انتهى.



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